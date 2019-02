W listopadzie ub. roku wiceprezes PKO BP Rafał Kozłowski informował, że bank spełnia kryteria do wypłaty dywidendy wysokości do 25% zysku za 2018 rok i jest bliski spełnienia kryterium do wypłaty do 50% zysku - liczy bowiem na obniżenie bufora stress testowego, który pozwoliłby na wypłatę wyższej niż 25% kwoty z zysku za br.