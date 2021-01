KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 45,5% r/r do 7,89 mld zł w I-XI 2020

Na koniec listopada 2020 r. 18 banków (7 komercyjnych i 11 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł. Banki te miały ok. 7,7% udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 8,7 mld zł, podano także.

W styczniu-listopadzie 2020 r. wynik z odsetek spadł o 4,1% do 43,25 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 13,37 mld zł i był o 10,3% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 39,1% r/r do 12,08 mld zł.

Koszty działalności banków spadły o 0,6% r/r do 31,86 mld zł w styczniu-listopadzie 2020 r.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się we wrześniu 2020 r. na poziomie 20,42% (TCR) i 18,4% (T1). "Według stanu na koniec września 2020 r. dwa banki komercyjne nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych" - wskazano w prezentacji.

Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 0,8% r/r do 1 154,5 mld zł na koniec listopada 2020 r. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 768,7 mld zł (+3,1% r/r), a przedsiębiorstw - 377,9 mld zł (-3,6% r/r).

"Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w listopadzie 2020 r. zmniejszył się o 2,6 mld zł do poziomu 477,2 mld zł (o -0,5% m/m i 6,5% r/r): portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu o 3,1 mld zł do 354,7 mld zł (0,9% m/m i 10,1% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec listopada br. wynosił 74,3%; portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w miesiącu o 5,6 mld zł (istotny wpływ aprecjacji złotego) do 122,5 mld zł (-4,4% m/m i -2,7% r/r)" - czytamy dalej w prezentacji.