Komputronik miał wstępnie 457 mln zł przychodów w III kw. r.obr. 2020/2021

"Powyższe, relatywnie do sytuacji w jakiej znajduje się emitent, bardzo dobre wyniki sprzedażowe i dochodowe były możliwe do osiągnięcia poprzez maksymalne wykorzystanie przez emitenta efektu zwiększonego popytu na towary oferowane przez emitenta, w szczególności na produkty kategorii IT - komputery stacjonarne i przenośne oraz osprzęt związany z pracą i nauką zdalną, co ma bezpośredni związek z trwaniem pandemii COVID-19. Niewystarczająca podaż ze strony producentów, będąca konsekwencją znacznie zwiększonego popytu na produkty elektroniki użytkowej w skali całego świata, pozwoliła także na uzyskanie zwiększonej marży, co wiąże się także z osłabieniem intensywnej konkurencji cenowej wśród największych podmiotów operujących w branży, w której działa emitent. Dobre wyniki te osiągnięto w sytuacji braku dostępu do finansowania zewnętrznego (poza faktoringiem należności, którego wykorzystanie powiększyło możliwości finansowania sprzedaży od przełomu listopada i grudnia)" - czytamy dalej.