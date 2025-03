Donald Trump zadecydował. "Koniec z rosyjską ropą w UE"

- Trump wstrzymał sprzedaż rosyjskiej ropy do UE - napisał w serwisie X Marc Thiessen, dziennikarz "Washington Post". Objęte sankcjami rosyjskie banki nie będą już mogły obsługiwać sprzedaży ropy do Europy. W ten sposób Donald Trump chce zmusić Rosję do ustępstw ws. zawieszenia broni na Ukrainie.