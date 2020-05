KRD: 49% firm z sektora MŚP postrzega swoją sytuację jako złą

"Większość, bo 58% ankietowanych właścicieli firm z sektora MŚP mówi, że nie ma problemów z uzyskaniem od dostawców materiałów, półproduktów czy podzespołów niezbędnych do produkcji, sprzedaży bądź świadczenia usług. Najmniejszy problem z dostawami mają średnie firmy, wśród których 64% badanych mówi, że koronawirus na to nie wpływa" - czytamy dalej.

W przypadku przewidywań co do przychodów 79% właścicieli firm spodziewa się, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy przychody w ich przedsiębiorstwach zmaleją.

"Te obawy widać w zwiększonym zainteresowaniu windykacją. Rośnie świadomość przedsiębiorców, że utrzymanie płynności finansowej ma kluczowe znaczenie dla przetrwania w trudnych czasach. W porównaniu z lutym, który był ostatnim miesiącem, w którym gospodarka funkcjonowała normalnie, liczba zleceń windykacyjnych wzrosła o 50%. Firmy też znacznie szybciej decydują się na upominanie się o zapłatę. Nie czekają już miesiącami. O ile w lutym faktury przeterminowane do 30 dni stanowiły tylko 10% zleceń, to w marcu było to już 14,5%, a w kwietniu blisko 18%. Przedsiębiorcy przekazując sprawy do windykacji nie ukrywają, że potrzebują gotówki jak powietrza i nie mogą czekać jak jeszcze kilka miesięcy temu, bo inaczej firma upadnie" - powiedział prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki, cytowany w komunikacie.