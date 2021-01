KRD: Usługa windykacyjna Kaczmarski Inkasso udostępniona w systemach InsERT

"W obecnej sytuacji ekonomicznej utrzymanie płynności finansowej jest priorytetem dla przedsiębiorców. Dlatego wspólnie z naszym partnerem InsERT udostępniliśmy możliwość zlecenia przeterminowanych płatności do windykacji bezpośrednio z programów księgowych. Wystarczy wybrać nieopłaconą fakturę i dwoma kliknięciami przekazać ją do nas. Trafi ona od razu do doświadczonych negocjatorów, którzy potrafią tak poprowadzić działania, aby przedsiębiorca mógł odzyskać pieniądze i jednocześnie zachować dobre relacje z kontrahentem" - powiedział prezes Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki, cytowany w komunikacie.