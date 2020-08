Kruk miał 42,86 mln zł zysku netto, 59,47 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

"Skupiamy się na tym, aby jak najlepiej przejść przez trudny okres wywołany COVID-19. Odrabiamy straty z początku pandemii i widać to przede wszystkim na spłatach i gotówkowych wynikach. Kwiecień był najsłabszy pod względem wpłat miesiącem 2 kwartału. W kolejnych okresach, tj. w maju - 86% celu i w czerwcu - 89% celu; to stopniowa poprawa spłat i zbliżanie się do realizacji założonego przed pandemią celu operacyjnego. Dzięki temu i wdrożonym oszczędnościom, mimo nadal wysokich ujemnych aktualizacji na portfelach, już w 2 kwartale odnotowaliśmy zysk netto w wysokości 43 mln zł. Nasz zysk został dodatkowo obciążony niegotówkowym odpisem części wartości spółki Espand, która świadczy usługi windykacyjne na zlecenie w Hiszpanii. Jej dotychczasowe wyniki przyczyniły się do spisania 25 mln zł wartości spółki, ale mamy wypracowany plan poprawy wyników spółki w przyszłości. Pomimo negatywnej aktualizacji portfeli wierzytelności i wspomnianego odpisu, nasz wynik był znacznie powyżej oczekiwań rynku. To dobry sygnał,

że udało się nam pozytywnie przebić ten szacunek. Oczywiście nadal nie wiemy, jak rozwinie się pandemia, zwłaszcza na rynkach gdzie prowadzona jest działalność operacyjna Kruka i w kontekście tej niepewności planujemy nasze dalsze działania zarządcze i operacyjne" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.