Oto jak rynki zareagowały na kluczową decyzję ws. kredytów frankowych

smutne jest to, ze pomimo wskazanych zapisow niedopuszczalnych w prawie wszystkich kredytach frankowych nikt w PL nie chcial zrobic z tym porzadku. az UE i TSUE musiala stanac po stronie kredytobiorcow frankowych. to jest tragednia. chociaz, polozenie na biurku UE i TSUE tych kwestii kupilo kupe czasu bankom. mialy czas na rozlozenie w czasie przygotowan i przygotowac sie na uderzenie. wizerunkowo, moze jeszcze to "lenistwo systremowe" wyjsc na korzysc politykom i bankom. szkoda tylko tych wszystkich uczciwych kredytobiorcow - nie takiego MM, co bude za 1M CHF w stolycy zakupil - ktorzy co miesiac niesli w zabkach rate. lata wyrzeczen, stresow i rezygnacji ze wszystkiego, zeby tylko zaplacic rate. tego nikt nie odda. uniewaznienie, to moze byc odrobina miodu w tej beczce dziekciu. trzymam za kazdego franka kciuki! :-)