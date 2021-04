Kursy walut. Niewykorzystana szansa

Pędząca gospodarka, mocne wyniki, rekordowe rynki - czy to nie idealne okoliczności do delikatnej zmiany tonu? Nie dla Fed. Według Powella, gospodarka jest nadal w kryzysie i bez rekordowo luźnej polityki Fed nastąpiłaby katastrofa. Problem w tym, że właśnie tego rodzaju polityka doprowadzi do katastrofy.