Kursy walut. Rekordowy czwartek

Przemysł na świecie od dawna nie radził sobie tak dobrze - tak przynajmniej wynika z serii publikowanych wczoraj badań PMI/ISM. W USA indeks ISM wzrósł do poziomu najwyższego od… 1983 roku, gdy gospodarka podnosiła się po długotrwałej recesji.

W Europie nie jest wiele gorzej, PMI dla przemysłu to bardzo wysokie 62,5 pkt., w Wielkiej Brytanii 58,9 pkt., wszystko to są wskazania opisujące boom w tej gałęzi gospodarki. Trzeba przy tym pamiętać, że konstrukcja badań jest specyficzna i np. wskaźnik obecnie podnoszony jest m.in. poprzez opóźnienia w dostawach. Tym niemniej przemysł w ostatnich miesiącach bardzo korzysta na… ograniczeniach związanych z pandemią.

Brak możliwości wydawania pieniędzy w sektorze usług sprzyja popytowi na dobra trwałego użytku i tak może być także w drugim kwartale. Jednocześnie powinno to prowadzić do nasilonej presji inflacyjnej, co sygnalizują komponenty cenowe.