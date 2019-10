Liczba pasażerów PKP Intercity wzrosła o 5,5% do ponad 36,7 mln w I-III kw.

"PKP Intercity utrzymuje się na ścieżce wzrostu liczby pasażerów. Od początku stycznia do końca września bieżącego roku pociągami przewoźnika podróżowało ponad 36,7 mln pasażerów, co oznacza 5,5-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku" - czytamy w komunikacie.