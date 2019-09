Liczba terminali w ramach Programu Polska Bezgotówkowa przekroczyła 200 tys.

"Ponad 80% terminali zainstalowanych od początku 2018 r. w Polsce pochodzi z Programu Polska Bezgotówkowa. Dlatego ogromnie się cieszę, że działalność fundacji pozwoliła radykalnie przyspieszyć rozwój płatności bezgotówkowych w kraju - zwłaszcza w mniejszych ośrodkach oraz w segmencie małych i mikropodmiotów. W wielu miejscach jest to wręcz zmiana cywilizacyjna wprowadzająca lokalną gospodarkę na nowe tory i przyczyniająca się do przyspieszenia rozwoju całego regionu" - podkreślił prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek, cytowany w komunikacie.

Terminale instalowane w ramach Programu działają już w 12 000 miejscowości na terenie całej Polski. Prawie połowa terminali jest używana przez przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Pierwszą piątkę zamyka województwo dolnośląskie. Największym nasyceniem terminalami z Programu Polska Bezgotówkowa cieszą się województwa: pomorskie, dolnośląskie, mazowieckie i opolskie, w których przypada od 5,5 do 6 terminali na 1 000 mieszkańców, wskazano również.

"Przez ostatnie 20 miesięcy wspieraliśmy rozbudowę infrastruktury niezbędnej do akceptacji płatności bezgotówkowych. To jest nasz wspólny sukces, który jest podparty ogromnym wysiłkiem wszystkich interesariuszy Programu Polska Bezgotówkowa. Nasze działania pomogły usunąć wiele białych plam, unowocześniając polską gospodarkę. Już ponad 20% spośród terminali płatniczych funkcjonujących na polskim rynku zostało zainstalowanych w ramach Polski Bezgotówkowej - to istotne potwierdzenie wagi naszych działań" - powiedział wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Zbigniew Wiśniewski.