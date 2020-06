Live Motion Games rozpoczyna pracę nad grą 'Builders of China'

"Wraz ze spółką Strategy Labs, będziemy pracować nad nowym tytułem z popularnej serii gier typu city-building, pt. 'Builders of...' Przygotujemy 'Buiders of China' w wersji na komputery stacjonarne. Liczę, że projekt będzie dla graczy równie ciekawy, co cieszący się pozytywnym odbiorem prolog do gry 'Builders of Egypt', autorstwa naszego partnera biznesowego - Strategy Labs. 'Builders of China' zostanie osadzona w historycznych realiach Chin. Serię gier 'Builders of...' tworzą gry przygodowo-historyczne, które pozwalają graczom na budowę miast i wspaniałych monumentów oraz poznawanie w przystępny sposób historii tych państw" - powiedział prezes Michał Kaczmarek, cytowany w komunikacie.