Lockdown problemem branży agd. Amica liczy, że będzie lepiej niż w pierwszej fali

- Pierwszy jesienny lockdown nastąpił we Francji. Na początku sytuacja była niejednoznaczna, ale dziś wiemy, że dystrybutorzy we Francji będą mieli zamknięte placówki, że zdecydowanie dominuje lockdown sklepów wielkopowierzchniowych. Drugi ogłoszony lockdown - w Niemczech - nie jest tak restrykcyjny i nie mamy informacji o zamknięciu naszych dystrybutorów - wskazuje Rakowski.

- Jesteśmy w kontakcie z dystrybutorami. Oni przygotowywali się do handlu online i do obsługi klientów. W Polsce lockdownowi nie podlegają usługi instalacji, co jest kluczowe dla sprzętu grzejnego. W drugim kwartale były one zakazane. Teraz nie, więc dystrybutorzy nie spodziewają się tak dramatycznych spadków, jak w drugim kwartale - tłumaczy wiceprezes.