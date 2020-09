Lotnisko w Gdańsku obsłużyło 233 tys. pasażerów w sierpniu, o 50% więcej m/m

"To rewelacyjna wiadomość, że wracamy do normalności i do latania. W sierpniu mieliśmy o 80 tysięcy pasażerów więcej niż w lipcu. To o 30% więcej niż prognozowaliśmy. Ludzie latają za granicę do pracy, na wakacje, a także w odwiedziny do osób, których przez wiele miesięcy nie widzieli. Jestem przekonany, że zaufanie do latania będzie rosło. I jeżeli w okresie od jesieni do wiosny uspokoimy sytuację na frontach: medycznym, gospodarczym, politycznym i medialnym, to od przyszłego roku wszystkie lotniska zaczną marsz do góry i w trzy lata osiągniemy wyniki sprzed pandemii" - powiedział prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski, cytowany w komunikacie.