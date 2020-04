Lotos Asfalt wybuduje 15 odc. dróg z wykorzystaniem asfaltu wysokomodyfikowanego

"Celem programu stworzonego przez spółkę Lotos Asfalt jest wybudowanie 15 referencyjnych odcinków nawierzchni na drogach samorządowych przy zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA (highly modified asphalt). Zgodnie z założeniem, mają one powstać w miejscach, gdzie użycie asfaltów z 'najwyższej półki' jest szczególnie uzasadnione. Dotyczy to w pierwszej kolejności dróg obciążonych ruchem bardzo ciężkim, spowolnionym i postojowym, rond czy dojazdów do skrzyżowań, fabryk i magazynów oraz obiektów mostowych" - czytamy w komunikacie.