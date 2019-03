LSE Polish Economic Forum odbędzie się 9 marca w Londynie

Główny temat VIII edycji LSE SU Polish Economic Forum to "U progu niepewnej dekady" ("The Worrying Twenties").

Sztuczna inteligencja, big data i uczenie maszynowe to kluczowe elementy czwartej rewolucji przemysłowej. W panelu zatytułowanym "Niewydobyty Potencjał" ("The Unmined Potential") Paweł Zielewski, redaktor naczelny "Forbesa", Roch Baranowski, partner w Bain & Company Poland/CEE, Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu spółki Żabka, Rafał Milczarski, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT, Andrzej Kensbok, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu i Kinga Piecuch, prezes zarządu SAP Polska podejmą dyskusję na temat tego, jak polski biznes przygotowuje się na tzw. Przemysł 4.0. Zważając na szczyt klimatyczny ONZ (COP24), który odbył się w Katowicach, prelegenci poruszą też wątek głównych wyzwań związanych z ekologią, z którymi mierzy się polski przemysł.

"Jakie są szanse, że jedna firma stanie się światowym liderem jednej z popularnych technologii? Czy przedsiębiorcza mentalność i strategia inwestycyjna są faktycznie napędzane nadrzędnymi trendami, takimi jak sztuczna inteligencja, blockchain czy big data? Prelegenci panelu "Zwycięzca bierze wszystko" ("The Winner Takes it All") krytycznie spojrzą na popularne trendy w technologiach i start-upach. Porozmawiają zarówno o tym, jakie firmy powinniśmy budować i w co inwestować, jak i o istocie edukacji przyszłych przedsiębiorców. W panelu prowadzonym przez Jarosława Kuźniara, dziennikarza Onetu i właściciela kilku start-upów technologicznych, wezmą udział Tomasz Czechowicz, prezes MCI Capital, Jarosław Królewski, prezes Synerise S.A., Wojciech Fedorowicz, partner zarządzający w TDJ Pitango Ventures i Marta Krupińska, współzałożycielka FreeUp oraz szefowa Campus London, prowadzonej przez Google przestrzeni przeznaczonej do rozwoju startupów" - napisali także organizatorzy.