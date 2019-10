LT Capital zainwestował 1,25 mln zł w Pinio 

"Pinio to rozwiązanie transformujące bardzo perspektywiczny rynek nieruchomości i mające przy tym cechy unikalne, niespotykane u konkurencji. Nowatorskie podejście do rynku i technologii, pozwoli na realizację innowacyjnego projektu B+R, finansowanego z programu Bridge Alfa. Spółka stawia duży nacisk na element bezpieczeństwa, który przez klientów wynajmu korzystających z nowych rozwiązań technologicznych jest czynnikiem często decydującym o ich poziomie satysfakcji z usługi. Byliśmy również pod wrażeniem dynamiki wzrostu spółki, przy bardzo ograniczonych zasobach organizacyjnych. Zastrzyk kapitału od funduszu uwolni jego potencjał do skalowania działalności na arenie międzynarodowej. Jednym z najbliższych celów spółki będzie pozyskanie klientów referencyjnych w jak największej liczbie krajów" - powiedział partner zarządzający LT Capital Tomasz Jastrzębski, cytowany w komunikacie.

Pinio to system klasy apartment rental automation (adresowany do wynajmujących co najmniej klika apartamentów poprzez Booking.com i Airnbnb). Dzięki stworzonemu rozwiązaniu (hardware + software) bazującemu w istotnym stopniu na komponentach lidera rynku zamków do drzwi Assa Abloy, właściciel apartamentu może zrezygnować z tradycyjnych kluczy na rzecz indywidualnie nadawanego na platformie kodu PIN przesyłanego turyście poprzez email/sms z platformy. Dodatkowo Pinio wprowadza systemy IoT Party detector i Smoke detector. System znacząco redukuje koszty operacyjne (mniejsze zaangażowanie personelu), zwiększa satysfakcję wynajmujących (potwierdzony znaczny wzrost ocen w marketplaces), jak również ogranicza do minimum straty związane z niewłaściwym korzystaniem z apartamentu. Rozwiązanie będzie dostępne globalnie w modelu subskrypcyjnym.