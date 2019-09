Maczfit po inwestycjach osiągnął moce produkc. rzędu 100 tys. posiłków dziennie

"Nowe moce produkcyjne zwiększyły nasz potencjał do obsługi z wcześniejszych do 4 tys. abonamentów, czyli 20 tys. dań, do 20 tys. abonentów, czyli 100 tys. posiłków dziennie. Inwestujemy dalej w maszyny, które usprawnią procesy produkcyjne, laminacji, gotowania, żeby przygotowywać posiłki szybciej i smaczniej. Nadal uważamy się za restaurację, tylko że wielką i chcemy żeby każdego dnia produkt był coraz lepszy. Rozbudowujemy dział dietetyczny, sensoryczny. Produkcja pozostaje w jednym miejscu, żeby trzymać jakość" - powiedział ISBnews Lubiak.