Małgorzata Ślepowrońska została powołana na stanowisko prezesa UFG

"Małgorzata Ślepowrońska jest świetnym kandydatem na prezesa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W UFG odpowiadała za rozbudowę baz danych oraz rozwój informatyczny kluczowych procesów, które są dziś strategicznym kierunkiem zmian w Funduszu. Równocześnie bardzo doceniam to, co Elżbieta Wanat-Połeć zrobiła dla UFG przez te wszystkie lata. Dziękuję za jej ogromny wkład w budowanie Funduszu i jego znaczenia dla rynku ubezpieczeniowego. Bez jej zaangażowania nie byłoby to możliwe" - podkreślił przewodniczący rady UFG Jarosław Matusiewicz, cytowany w komunikacie.