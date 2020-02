Małgorzata Szturmowicz dołącza do Booksy jako wiceprezes ds. finansów

"Małgorzata to prawdziwa profesjonalistka, takich ludzi jest bardzo mało. Podczas gdy rozwijamy się w szalonym tempie, stajemy się również znacznie bardziej dojrzałym biznesem. Z tego powodu bardzo cieszymy się, że dołącza do nas Gosia z jej doświadczeniem we wprowadzeniu dużej spółki na giełdę, jak i przeprowadzaniu fuzji i przejęć spółek na łączną wartość kilku miliardów złotych, w całej Europie" - powiedział Batory, cytowany w komunikacie.