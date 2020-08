Marcin Czugan powołany na stanowisko prezesa Związku Przedsiębiorstw Finansowych

"Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców w Prawnych w Gdańsku, a od października 2016 członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. W latach 2015-2017 był Przewodniczącym Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS (the European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, jest także członkiem Zespołu roboczego ds. kredytu konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee)" - podano także.

ZPF skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą i sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. Organizacja ma także w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów.