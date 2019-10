Marvipol sprzedaje udziały w spółce realizującej Panattoni Park Warsaw VII

"Wstępna cena sprzedaży udziałów posiadanych przez Marvipol Logistics wynosi ok. 3,11 mln euro, co stanowi równowartość ok. 13,61 mln zł i została ustalona w oparciu o wycenę aktywów projektu pomniejszonych o zobowiązania na dzień 31 lipca 2019 roku. Jednocześnie emitent informuje, że wskazana powyżej cena sprzedaży udziałów zostanie uaktualniona na dzień sprzedaży udziałów w oparciu o wycenę aktywów projektu pomniejszonych o zobowiązania na dzień sprzedaży udziałów i może w związku z tym ulec znaczącej zmianie. Wskazana powyżej cena sprzedaży udziałów stanowi kwotę szacowanego wyniku z tytułu zaangażowania grupy kapitałowej Marvipol w realizację projektu. Kwota ta, powiększona o przychody finansowe, po dokonaniu niezbędnych korekt oraz po uwzględnieniu wcześniej rozpoznanego wyniku do dnia 30 czerwca 2019 roku w kwocie 0,3 mln zł, zostanie ujawniona w skonsolidowanym wyniku finansowym emitenta w okresie, w którym nastąpi finalizacja transakcji" - czytamy w komunikacie.