Maseczki nadal obowiązkowe w sklepach, ale poluzowano obostrzenia w transporcie

Od 6 czerwca możliwe będzie prowadzenie działalności, związanej z organizacją, promocją i zarządzaniem imprezami (targami, wystawami, kongresami i konferencjami). Warunkiem jest, by na każdego uczestnika przypadało 4 m2 (z wyłączeniem obsługi). Nie będzie możliwe organizowanie targów i wystaw na terenie hoteli.

Można też korzystać m.in. z klubów fitness, siłowni i innych obiektów tego typu. Zajęcia odbywają się bez udziału publiczności. Właściciele lub zarządzający obiektami mają obowiązek weryfikowania liczby osób, korzystających z obiektu, dezynfekowania szatni i węzłów sanitarnych, zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, dezynfekowania urządzeń po każdej grupie (jeżeli zajęcia prowadzone są w grupach), zapewnienia 15-minutowych przerw między poszczególnymi grupami.

Można już uczestniczyć w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych - których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób - uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, ale muszą się odbywać bez udziału publiczności.