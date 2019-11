Master Pharm miał 5,49 mln zł zysku netto, 7,66 mln zł zysku EBIT w I-III kw.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy narastająco po III kw. 2019 r. wyniosły 50,78 mln zł wobec 52,07 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o ok. 1,29 mln zł, tj. o 2,4% rdr. Na spadek ten wpłynęły niższe przychody Master Pharm S.A. w poprzednich okresach, wynikające głównie z przesunięcia realizacji zamówień z I półrocza, o czym emitent informował w poprzednim raporcie. Pomimo, że w III kw. przystąpiono do realizacji przesuniętych zamówień i nadrabianiu opóźnień to jednak pełne dogonienie harmonogramu może być trudne ze względów na ograniczenia techniczne i personalne" - czytamy w reaporcie.