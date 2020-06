mBank wykupi obligacje trzech serii o łącznej wartości nom. 147,57 mln euro

"Bank informuje, że przyjmie do wykupu wszystkie obligacje prawidłowo przedstawione do wykupu, jak powyżej, bez redukcji. Po rozliczeniu oferty wykupu, łączna wartość nominalna obligacji pozostałych w obrocie wyniesie: 464 822 000 euro w przypadku obligacji 2020; 427 583 000 euro w przypadku obligacji 2021; oraz 460 030 000 euro w przypadku obligacji 2022" - czytamy w komunikacie.

Po rozliczeniu oferty wykupu, obligacje 2020, obligacje 2021 oraz obligacje 2022 nabyte przez bank w związku z ofertą wykupu zostaną przedstawione do umorzenia, podano także.

29 maja mBank poinformował, że skierował zaproszenie do przedstawienia do wykupu obligacji wyemitowanych przez mFinance France o łącznej wartości nominalnej 1 mld euro oraz obligacji wyemitowanych przez mBank o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro. Wówczas podano, że bank zamierza nabyć obligacje do maksymalnej łącznej wartości świadczenia nieprzekraczającej 400 mln euro.