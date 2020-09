MC przedłużyło termin na uwagi do projektu ustawy o systemie cyberbezp. do 6 X

"W nawiązaniu do pisma z dnia 7 września 2020 r. przekazującego do opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (UD68), w odpowiedzi na postulaty strony społecznej, pragnę poinformować o przedłużeniu terminu na zgłaszanie uwag o 14 dni. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag do projektu w terminie do dnia 6 października 2020 r. Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak stanowiska w wyznaczonym terminie potraktowany zostanie za uzgodnienie projektu" - czytamy w dokumencie rządowym.