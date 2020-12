MediaMarkt: Zbyt wolny internet główną barierą w nauce zdalnej wg 35% rodziców

"Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych przyznało, że jakość nauki zdalnej uzależniona jest od jakości sprzętu. Ponad połowa (51,4%) oceniła ten wpływ na umiarkowany, a 38,3% na wysoki. Co trzeci uczeń korzysta z komputera stacjonarnego, co piąty z tabletu, a zdecydowana większość (60%) uczy się przy pomocy laptopa. Ostatni spośród wymienionych typów urządzeń jest także uznawany przez większość rodziców (61,1%) za najlepszy do nauki" - czytamy w komunikacie.

W sprzedaży widoczny jest trend większego zapotrzebowania na sprzęty biurowe dostosowane do pracy z domu. Od połowy marca br. bardzo dynamicznie rośnie popyt na urządzenia do nauki i pracy zdalnej, takie jak laptopy, komputery, monitory i sprzęt do wideokonferencji - kamerki, zestawy słuchawkowe oraz inne akcesoria. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się drukarki, urządzenia wielofunkcyjne czy oprogramowanie biurowo-szkolne. Wyraźny jest także trend w kierunku kompleksowej obsługi potrzeb konsumentów. Dotyczy to zarówno sprawnego procesu sprzedaży w różnych kanałach, jak również dostarczenia klientowi produktu wraz z kompletnym rozwiązaniem. Użytkownicy nowych technologii chcą od razu w pełni i bezpiecznie korzystać z możliwości zakupionych sprzętów. W związku z tym coraz więcej klientów jest zainteresowanych takimi usługami jak konfiguracja nowego laptopa, zabezpieczenie ekranu smarfona np. folią antybakteryjną czy dodatkowym ubezpieczeniem sprzętu" - powiedział chief commercial officer w MediaMarktSaturn

Polska Friedrich Frank, cytowany w komunikacie.