Meetbit ma rekomendację do dofinansowania NCBR w wysokości ok. 4 mln zł

"Szybka Ścieżka" to największe w Polsce źródło dotacji na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą starać małe, średnie i duże firmy. Konkurs jest prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój NCBR, podano.

"Celem Szybkiej Ścieżki jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych. Projektujemy nowoczesny, hybrydowy system, oparty na sieciach rozproszonych. Nasz projekt znacząco uprości nawiązywanie kontaktów, lokalizację partnerów i gromadzenie informacji o skuteczności działań marketingowych i biznesowych w warunkach wydarzeń MICE, które charakteryzuje m.in. szum komunikacyjny i często ograniczony dostęp do sieci. Ponadto, mając na uwadze wykorzystywane dotychczas technologie komunikacji i lokalizacji, stanowi to dziś duże wyzwanie" - powiedział prezes Meetbit Rafał Orlicki, cytowany w komunikacie.

Wniosek spółki otrzymał rekomendacje do dofinansowania. Obecnie procedowana jest umowa. Projekt wykrywania relacji bliskości pomiędzy użytkownikami spółka testuje przy wykorzystaniu wielu protokołów komunikacyjnych i jednoczesnym występowaniu dużej liczby aktywnych użytkowników. Zakończenie badań planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku. Prace merytoryczne wpiera Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) w Gliwicach, podkreślono.

"Obserwując na przestrzeni ostatnich lat sytuacje kryzysowe, które wprowadziły na pewien czas światową dezorganizację, postanowiliśmy zwiększyć intensywność naszych prac nad produktem Meetlify, wspomagającym kontakt biznesowy online. W ciągu ostatnich lat sytuacji kryzysowych było co najmniej kilka. Pamiętamy wybuch wulkanu na Islandii, zagrożenia terrorystyczne czy wreszcie anomalie pogodowe. Proponowane przez nas rozwiązanie będzie w stanie pomóc osobom z szeroko pojętego biznesu podczas konieczności nawiązania współpracy czy kontaktu biznesowego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek kłopotów organizacyjnych lub wydarzeń losowych spowalniających lub uniemożliwiających tryb spotkania face to face. Z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie" - dodał Orlicki.