Mercator Medical miało 7,47 mln zł zysku netto, 30,56 mln zł EBITDA w 2018 r.

"Przychody ze sprzedaży Grupy Mercator Medical w roku 2018 były rekordowo wysokie i osiągnęły poziom 420 mln zł, co oznacza czterdziestoprocentowy wzrost r/r, na który złożył się przede wszystkim ponad dwukrotny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów pochodzących z własnej fabryki w Tajlandii oraz wzrost przychodów ze sprzedaży towarów o niecałe 5%. Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów to efekt sukcesywnego oddawania do użytkowania w ciągu roku kolejnych linii produkcyjnych w nowej fabryce które pozwoliły zwiększyć sprzedawane wolumeny. Wzrost przychodów ze sprzedaży towarów miał także miejsce dzięki wzrostowi wolumenów sprzedaży. Wiodącą grupą asortymentową cały czas pozostają rękawice jednorazowe, które odpowiadają za 92% przychodów ze sprzedaży całej grupy kapitałowej i w 2019 roku spodziewany jest wzrost ich udziału jako efekt wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych nowej tajskiej fabryki" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.