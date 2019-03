Microsoft: 36,4% szybko rosnących polskich firm zainwestuje w AI w ciągu roku

"Wśród przedsiębiorstw wolniej rozwijających się odsetek zainteresowanych wdrożeniem mechanizmów sztucznej inteligencji na przestrzeni najbliższego roku sięga jedynie 18,5%. Co ciekawe, kiedy mówimy o dłuższej perspektywie, bo 3 lat, odsetek ten rośnie do 70,4%. Mimo że tendencja do inwestowania w AI jako źródło przewagi i rozwoju jest wyraźna, to nadal Polska plasuje się poniżej średniego wyniku dla wszystkich krajów, które brały udział w badaniu Microsoft 'AI Pulse'" - czytamy w komunikacie.