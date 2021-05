Millennium i mBank świętują. Na giełdzie ulga po odroczeniu sprawy frankowej

Paweł 27 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

A ja pamiętam dobrze, jak Franek był nieco ponad 2 zł. To ich kredytobiorcy wyśmiewali sie z tych co wzieli kredyt w innej walucie. To teraz niech nie płączą, tylko płacą. Bo skoro im ktoś ma dawać ulgi, to i tym pozostałym. Ja ich nie żałuję!