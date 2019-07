MIR: W. Buda i G. Puda zostali powołani na pełnomocników rządu

"Działania MIiR na rzecz PPP mają doprowadzić do tego, że do końca 2020 roku: zostanie zawartych 100 nowych umów PPP, wartość inwestycji realizowanych w tej formule wyniesie co najmniej 5% nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym, co najmniej 10 postępowań o wybór partnera prywatnego zainicjuje sektor rządowy, 40% postępowań - rządowych i samorządowych - będzie kończyć się sukcesem" - czytamy dalej.