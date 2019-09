ML System miało 2,15 mln zł zysku netto, 6,7 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

"Liczymy, że kolejne miesiące, dzięki kontraktacji bazującej na rozwiązaniach BIPV i Smart City, przyniosą dalszą poprawę rentowności . Z dużą nadzieją patrzymy także na branżę mobility. Wielkimi krokami zbliżamy się do uruchomienia produkcji w fabryce Quantum Glass, co przeniesie nas na jeszcze wyższy poziom technologiczny" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Budowa wspomnianej hali produkcyjnej o powierzchni ponad 3,6 tys. m2 ma zakończyć się do 30 listopada 2019 r.

"W I półroczu 2019 r. spółka m.in. dostarczyła moduły fotowoltaiczne do budynku Szpitala University College w Londynie oraz moduły do budynku prywatnego w Szwajcarii. Ponadto firma intensyfikuje budowę rynku w Chorwacji. Istotnym wsparciem w rozbudowie potencjału zagranicznego są zmiany legislacyjne, obligujące do wykorzystywania komponentów aktywnych w budownictwie, czy rosnące zapotrzebowanie na zieloną energię" - napisano w komunikacie.