Moody's: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,6% PKB w 2020 r.

"W latach 2019-2020 Moody's spodziewa się wzrostu deficytu fiskalnego do odpowiednio 1,8% i 2,6% w świetle pakietu wyborczego rządzącego Prawa i Sprawiedliwości (PiS), ogłoszonego 23 lutego 2019 r. Pakiet ten zawiera głównie wydatki na cele społeczne, które powiększą deficyt strukturalny Polski. Jednakże Moody;s spodziewa się wdrożenia pewnych dodatkowych rozwiązań fiskalnych po stronie dochodowej i wydatkowej, aby utrzymać wpływ pakietu wyborczego w granicach krajowych reguł fiskalnych, ponieważ polskie władze nadal respektują krajowe i unijne zasady fiskalne" - czytamy w komunikacie.

Agencja podkreśla, że w 2018 r. deficyt fiskalny spadł do najniższego poziomu w historii (0,4% PKB), zaś zadłużenie sektora general government w relacji do PKB po raz pierwszy od 2009 r. obniżyło się poniżej poziomu 50%. Główne przyczyny tych wyników - według Moody's - to silny wzrost PKB i poprawa ściągalności podatków.