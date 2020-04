Morawiecki: Inwestycje publiczne, w tym CPK, będą kontynuowane

"To dla mnie bardzo ważna część planu wychodzenia z kryzysu. W klasycznych impulsach keynesowskich i programach antykryzysowych dzieje się tak, że inwestycje prywatne niestety przygasają w takim kryzysie jak ten, dlatego w to miejsce wchodzą inwestycje publiczne. Tak się działo w przypadku poprzednich kryzysów i tak będziemy robić również dzisiaj. Dlatego też Centralny Port Komunikacyjny i wiele innych inwestycji będziemy starali się kontynuować i inicjować nowe" - zaznaczył.

"Chcę, żeby te programy inwestycyjne, które ruszą za kilka miesięcy, kwartałów, były naprawdę prowadzone z szerokim rozmachem po to, żeby kompensowały ubytki w programach inwestycji prywatnych" - powiedział premier.

"Ale również zabiegam o to, żeby Unia Europejska miała środki własne dodatkowe takie jak z opłaty od wielkich międzynarodowych korporacji z Chin, Stanów Zjednoczonych [...] także niektóre europejskie czerpią ogromne korzyści z funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim i to one powinny dodatkowo łożyć na [...] budżet Unii Europejskiej, na nowe środki własne" - powiedział.