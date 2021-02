MRPiT: KZN ma porozumienie z gminami woj. łódzkiego ws. budowy mieszkań

"To inwestycje samorządowe, w tym inwestycje w mieszkalnictwo, najlepiej będą łączyć cele gospodarcze z celami społecznymi, czyli większą dostępnością mieszkań dla polskich rodzin" - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, który wziął udział w wydarzeniu, cytowany w komunikacie.

Porozumienie zostało podpisane przez prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomieja Druzińskiego i przedstawicieli sześciu gmin z województwa łódzkiego. Zakłada ono, że na terenach należących do gmin: Radomsko, Sieradz, Skierniewice, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Bełchatów mają zostać wybudowane przystępne cenowo mieszkania dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej, ale mają możliwość opłacania czynszu.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) to nowa formuła obecnie funkcjonujących TBS-ów. Nowym rozwiązaniem jest model, w którym jednostka samorządu terytorialnego zakłada SIM z KZN. W tym wariancie KZN dysponuje gruntem Skarbu Państwa i wnosi go do spółki (SIM) w celu budowy na nim lokali mieszkalnych. Lokale mieszkalne będą przeznaczone dla określonej grupy najemców, którzy posiadają środki na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są na tyle ograniczone, że nie stać ich na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.