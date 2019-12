MSI Polska, w ramach nowej strategii, planuje ekspansję na rynki CEE

"Litwa, Ukraina, Łotwa i Estonia to coraz prężniej rozwijające się rynki i mamy nadzieję, że MSI znajdzie na nich swoje miejsce jako jedna z najlepszych marek gamingowych na świecie"- powiedziała szefowa MSI Polska Aleksandra Akonom, cytowana w komunikacie.

Ofensywa na nowe kraje to również gwarancja rozbudowywania dotychczasowej oferty produktowej. Firma skupiona do tej pory na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań gamingowych typu high-end (gamingowe notebooki, karty graficzne, płyty główne czy komputery stacjonarne), skupi się teraz także na rozwijaniu linii produktów z kategorii Prestige oraz Modern. Ten kierunek rozwoju to przede wszystkim odpowiedź na oczekiwania kolejnych grup odbiorców, którzy szukają bezkompromisowych rozwiązań, stwierdzono w komunikacie.