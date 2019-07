Murapol sprzedał 1 696 mieszkań, przekazał 1 213 w I poł. 2019 r.

"Jesteśmy usatysfakcjonowani rezultatami sprzedażowymi uzyskanymi w pierwszym półroczu, które są zbliżone do osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Konsekwentnie realizujemy założony cel, jakim jest utrzymanie stabilnych i powtarzalnych wyników działalności, mieszczących się w zakładanych miernikach strategicznych. Rocznie chcemy sprzedawać i przekazywać klientom od 3 do 3,5 tys. mieszkań. Analizując dotychczasową sprzedaż oraz biorąc pod uwagę liczbę lokali, które mamy zamiar zaoferować w drugiej połowie br. myślę, że nasz plan jest jak najbardziej realny do osiągnięcia w tym roku" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

W I półroczu 2019 r. Grupa Murapol sprzedała 1 696 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 76 tys. m2. Najwięcej, bo 291 umów sprzedaży dotyczyło mieszkań powstających w projektach realizowanych w Katowicach. Na drugim miejscu uplasował się Kraków z Wieliczką, gdzie nabywców znalazły 252 lokale mieszkalne, a na trzecim Wrocław z 211 sprzedanymi mieszkaniami. Wysokie wyniki Murapol odnotował także w Warszawie, Poznaniu i Trójmieście, gdzie sprzedał kolejno 184, 174 i 137 lokali. Powyżej 100 umów zostało zawartych także w Łodzi - 126 i Toruniu - 124, podano także.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Grupa Murapol przekazała klucze do 1 213 lokali mieszkalnych, wobec 378 w analogicznym okresie minionego roku, co oznacza wzrost o 221% r/r. Najwięcej mieszkań zostało przekazanych klientom z Poznania - 278, Łodzi - 173, Warszawy - 169, Krakowa i Wieliczki - 157 oraz Torunia - 143.

"W zakresie przekazań mieszkań, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, licząc do końca czerwca br. wydaliśmy klucze do 3,4 tys. mieszkań, zaś w całym 2018 r. do blisko 2,6 lokali. Obydwa wyniki są rekordowe w całej naszej historii działalności. W trakcie niespełna dwóch najbliższych lat przekażemy kolejne ok. 6 tys. lokali, które znajdują się obecnie w budowie" - dodał Iskra.

Na koniec czerwca 2019 r. portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 6 072 lokale powstające w 36 projektach na terenie 13 miast. Najwięcej mieszkań Murapol buduje obecnie w Katowicach - 1 119, Warszawie - 906 oraz Łodzi - 792, podano także.

"Zgodnie z przyjętą strategią zakładającą konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej poprzez regularne poszerzanie oferty, w ciągu pierwszego półrocza br. Murapol wprowadził do sprzedaży blisko 2,5 tys. nowych mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 102,5 tys. m2, powstających w 15 projektach inwestycyjnych zarówno na głównych krajowych rynkach mieszkaniowych, tj. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Trójmieście, ale także w mniejszych lokalizacjach, takich jak Gliwice, Tychy czy Wieliczka. Wszystkie inwestycje wprowadzone do sprzedaży od początku br. będą posiadały wdrożony Home Management System, autorski system infrastruktury technicznej i instalacji, obejmujący m.in. unikalne pakiety antysmogowe zapewniające czyste powietrze w mieszkaniach. Ponadto klienci tych projektów otrzymają możliwość wyposażenia nabywanych lokali w rozwiązania smart home - Murapol Appartme, umożliwiające zdalne sterowanie za pomocą smartfonu czy tabletu oświetleniem, ogrzewaniem, wodą oraz

urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo mieszkania" - czytamy także.

Do końca 2019 roku deweloper planuje wprowadzić do oferty kolejne ok. 1 000 mieszkań, co łącznie wraz z lokalami zaoferowanymi w pierwszym półroczu, da zakładaną w strategii liczbę 3,5 tys. mieszkań rocznie wprowadzonych do sprzedaży, zakończono w komunikacie.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

