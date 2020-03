MZ: 15 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych COViD wzrosła do 649

W niedzielę wieczorem informowano o 634 potwierdzonych przypadkach zarażenia. Pacjenci znajdują się m.in. w szpitalach: w Ostródzie, w Warszawie, w Krakowie, w Raciborzu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, w Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Łańcucie. Stworzono sieć szpitali jednoimiennych, to 19 szpitali w kraju, które mają zajmować się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem.

Siedem osób zmarłych to 57-letnia i 37-letnia kobieta w Poznaniu, 73-letni mężczyzna we Wrocławiu, 66-letni mężczyzna w Lublinie, 67-letni mężczyzna w szpitalu w Łańcucie oraz 57-letni mężczyzna w szpitalu w Wałbrzychu oraz 43-letni mężczyzna. Mieli choroby współistniejące.

W Europie najwięcej zachorowań zanotowano we Włoszech (59 138), Hiszpanii (28 768), w Niemczech (24 873), Francji (16 243). We Włoszech od piątku rano przybyło blisko 18 tys. osób, u których stwierdzono zarażenie koronawirusem.

Wśród państw Europy Środkowej, liczba potwierdzonych testem przypadków zarażenia wzrosła w Czechach - do 1 120, w Słowenii do 414 osób, w Rumunii - do 433 osób i w Chorwacji - do 254. Także na Słowacji (185) i Węgrzech (167) stwierdzono wzrost zarażeń. Podobnie jak w Estonii (328), Rosji (438), na Litwie, Łotwie (139) i na Ukrainie.