MZ: 25 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych wzrosła do 150

Wcześniej informowano o 12 przypadkach zarażenia koronawirusem. Pacjenci znajdują się m.in. w szpitalach: w Ostródzie, w Warszawie, w Krakowie, w Raciborzu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, w Poznaniu, Łodzi, w Bełżycach, Lublinie i Łańcucie. Na terenie kraju 19 szpitali ma zostać przekształconych w szpitale zakaźne, do których mają trafiać pacjenci zarażeni koronawirusem. W szczególnych przypadkach, przy dobrych rokowaniach i możliwości pełnej izolacji pacjenta, niektórzy pacjenci będą mogli być leczeni także w warunkach domowych. Decyzję każdorazowo będzie podejmował lekarz.

Trzy osoby zmarłe to 57-letnia kobieta w Poznaniu, 73-letnego mężczyzna we Wrocławiu i 66-letni mężczyzna w Lublinie. Wszyscy mieli choroby współistniejące.

Wśród innych państw europejskich największą liczbę zachorowań zanotowano we Włoszech (24, 7 tys. w porównaniu do 12,4 tys. w ubiegły czwartek). W ciągu ostatnich paru dni ponad dwukrotnie wzrosła liczba zarażonych we Francji (5,4 tys. wobec do 2,2 tys. we czwartek), Niemczech (5,8 tys. wobec do 2 tys. piątek), Hiszpanii (7,8 tys. w wobec 2,2 tys. w czwartek),.