MZ: U 26 kolejnych osób wykryto zakażenie, liczba wzrosła do 927

Dwanaście osób zmarłych to 57-letnia i 37-letnia kobieta w Poznaniu, 73-letni, mężczyzna we Wrocławiu, 66-letni mężczyzna w Lublinie, 67-letni mężczyzna w szpitalu w Łańcucie oraz 57-letni mężczyzna w szpitalu w Wałbrzychu, 83-letni mężczyzna oraz 43-letni mężczyzna, 68-letni mężczyzna w Puławach i 71-letni mężczyzna w Cieszynie. MZ poinformowało dzisiaj, że zmarli także 41-letni i 71-letni mężczyzna we Wrocławiu.

W Europie najwięcej zachorowań stwierdzono we Włoszech (69 176), Hiszpanii (42 058), w Niemczech (32 991) i Francji (22 635). Od wczoraj liczba stwierdzonych przypadków koronawirusa we Włoszech wzrosła o blisko 6 tys.

Wśród państw Europy Środkowej, liczba potwierdzonych testem przypadków zarażenia wzrosła w Czechach - do 1 394, w Słowenii do 480 osób, w Rumunii - do 794 osób i w Chorwacji - do 382. Także na Słowacji (186) i Węgrzech (226) stwierdzono wzrost zarażeń. Podobnie jak w Estonii (369), Rosji (495), na Litwie, Łotwie (197) i na Ukrainie.