Naftoserwis z Grupy PERN będzie diagnozować rurociąg PKN Orlen

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Spółka Naftoserwis, należąca do Grupy PERN, wykona badanie stanu technicznego rurociągu paliwowego relacji Ostrów Wielkopolski - Wrocław o długości ok. 106 km, który należy do PKN Orlen, podał PERN. Firma właśnie wygrała przetarg ogłoszony przez koncern z Płocka.