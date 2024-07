Najpierw spektakularny debiut, a potem? Tak zmienił się kurs akcji spółki Mentzena

Jednak sytuacja szybko się zmieniła. "Kto kupił na górce to może mieć nawet prawie 40 proc. straty" - ostrzega Makrel Giełdowy. Wykres notowań pokazuje, że po początkowym wzroście kurs akcji systematycznie spadał, osiągając na koniec analizowanego okresu poziom 46,30 zł.

Zobacz także: Sądne dni dla PiS. "Niczego nowego nie wymyślili. Ale wszystko podnieśli do szcześcianu"

Od euforii do rozczarowania?

Debiut spółki Mentzen SA na rynku NewConnect 2 lipca 2024 roku okazał się początkowo dużym sukcesem. Kurs akcji w ciągu pierwszego dnia notowań osiągnął poziom 63,50 zł, co oznaczało wzrost o 76,39 proc. w stosunku do ceny emisyjnej wynoszącej 36 zł. Wartość obrotu przekroczyła 11,4 mln zł, a liczba zawartych transakcji wyniosła 3871.

Perspektywy rozwoju i wyniki finansowe

W pierwszym kwartale 2024 roku grupa osiągnęła skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 5,7 mln zł, co stanowiło wzrost o prawie 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. EBITDA wyniosła 1,3 mln zł, a zysk netto 0,8 mln zł, co oznaczało 14-procentowy wzrost rok do roku.