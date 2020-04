NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 5,7% r/r, import wzrósł o 0,5% w II

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 83,3 mld zł, co oznacza wzrost o 3,8 mld zł, tj. o 4,8% w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 r. Import towarów w porównaniu do lutego 2019 r. minimalnie zmniejszył się i osiągnął wartość 81 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego.