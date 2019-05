Neuca miała 36,31 mln zł zysku netto, 60,44 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

W segmencie produktów własnych Neuca osiągnęła 8,3 mln zł zysku netto w pierwszych trzech miesiącach 2019 r o 5% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż produktów własnych do aptek wyniosła w pierwszym kwartale br ponad 38 mln złotych i była zbliżona do ubiegłorocznego poziomu. Liczba produktów własnych w portfelu grupy wzrosła do 482 wobec 442 w I kwartale 2018 r. Neuca rozszerzyła skalę działalności w biznesach skierowanych do pacjenta. Łącznie przychodnie, badania kliniczne oraz telemedycyna zwiększyły w pierwszym kwartale 2019 roku przychody o 54% do blisko 39 mln zł. W pierwszych trzech miesiącach biznesy pacjenckie wypracowały 5,1 mln zł zysku operacyjnego vs. 0,2 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, dodano także.