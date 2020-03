technologie 58 minut temu

Nexera rozpoczyna współpracę infrastrukturalną z UPC

Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - Nexera będzie świadczyć UPC Polska usługi hurtowe w modelu BSA, podał operator. To efekt podpisanej przez operatorów umowy o dostępie do sieci światłowodowych wybudowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Oferta UPC będzie dostępna dla mieszkańców gospodarstw domowych podłączonych do sieci światłowodowej, wybudowanej przez Nexera w ramach drugiego i trzeciego konkursu POPC.