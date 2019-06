Oczekiwania obniżki stóp w USA wywierają presję na kurs USD; PLN stabilny

Mimo, że bieżący tydzień nie obfituje w posiedzenia banków centralnych i ważne wydarzenia gospodarcze, inwestorzy, zwłaszcza ci nastawieni spekulacyjnie do rynku walutowego, nie mogą narzekać na nudę. W obecnej sytuacji dyskontowana jest każda drobna przesłanka mogąca przybliżyć amerykańską Rezerwę Federalną (Fed) do obniżki stóp procentowych za oceanem. Rosnące oczekiwania wobec takiego posunięcia powodują, że zmienność cen utrzymuje się na wysokim poziomie, a kurs USD znajduje się blisko trzymiesięcznego minimum.

Obawy na rynkach niezmiennie kształtuje jeden temat - eskalacja amerykańskiego konfliktu handlowego, głównie w odniesieniu do Chin. Wczoraj Donald Trump ponownie zagroził wprowadzeniem jeszcze wyższych ceł na chińskie towary, jeżeli będące szansą osiągnięcie porozumienia spotkanie z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem podczas szczytu G20 nie dojdzie do skutku. Delegacja z Państwa Środka do dziś nie potwierdziła swojej obecności, co wzbudza obawy, że słowa amerykańskiego prezydenta zostaną przekute w czyny.