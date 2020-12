Omnioxy pozyskało z emisji akcji ponad 2,6 mln zł, planuje debiut na NC w 2022r.

"Omnioxy jest dostawcą łagodnych komór hiperbarycznych, wykorzystywanych do tlenoterapii hiperbarycznej, czyli zabiegu wspierającego regenerację i rekonwalescencję osób w każdym wieku. W związku z pandemią COVID-19 i ogromnym popytem, spółka planuje uruchomić pierwszą w kraju fabrykę komór hiperbarycznych i koncentratorów tlenu. Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na wyposażenie linii produkcyjnej, organizację produkcji i certyfikację, ekspansje na rynki zagraniczne, pokrycie kosztów pracowniczych i zgromadzenie materiałów oraz półproduktów na pierwsze serie urządzeń" - czytamy w komunikacie.

"Uruchomienie produkcji to dla nas absolutny priorytet po zakończeniu emisji. Pierwszych prototypów spodziewamy się już w I kwartale 2021 roku, a linię produkcyjną planujemy uruchomić na przełomie II i III kwartału. Sukces emisji świadczy o dużym potencjalne naszego biznesu. Tylko od października do grudnia (a miesiąc się jeszcze nie skończył) sprzedaliśmy łącznie 86 komór. Jeśli utrzymamy takie tempo rozwoju, to przekroczymy nasze plany na 2021 rok z dużą nawiązką" - powiedział prezes Adam Cegielski, cytowany w komunikacie.