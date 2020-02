Orange poprawił sprzedaż pierwszy raz od 13 lat. Prezes mówi o przełomie na rynku

Jak przekłada się to na finanse? Spółka Orange nie zaliczy końcówki roku do udanych. W czwartym kwartale, mimo wzrostu sprzedaży o 76 mln zł w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, spółka odnotowała straty. Koszty działalności przekroczyły przychody o 186 mln zł.

Lepiej wypada bilans 12 miesięcy. W całym 2019 roku udało się spółce wyjść na plus. Zysk netto wyniósł 91 mln zł, co oznacza poprawę w stosunku do 2018. Złożyły się na to przychody ze sprzedaży w łącznej kwocie prawie 11,5 mld zł.